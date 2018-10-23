Студенты из Пензы вышли в полуфинал чемпионата мира по программированию

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23 октября 2018, 19:48Образование
Студенческая сборная факультета вычислительной техники ПГУ вышла в полуфинал чемпионата мира по программированию (16+), где от нашей страны выступят еще 26 команд. Россияне - основные фавориты турнира на протяжении последних семи лет и у пензенцев есть все шансы войти в число лучших.
Решение алгоритмических задач уже давно стало неотъемлемой частью жизни Евгения Серова. Он начал увлекаться вычислительной техникой еще в школе. Несколько раз участвовал в региональных олимпиадах, а в 2017-м пробовал свои силы на чемпионате мира по программированию.
«Решил выбрать программирование, потому что это творческая профессия, достаточно интересная, приходится сталкиваться с задачами, которые требуют особого подхода, надо думать и анализировать», - отметил он.
В 2018 году Евгений Серов вместе с коллегами по команде, также студентами ПГУ, намерен победить на чемпионате мира по программированию. На предыдущем первенстве планеты, как признаются пензенцы, им немного не хватило удачи, чтобы пробиться в финал.
«В этих соревнованиях важен опыт, часто даже в простых задачах можно допустить ошибки. В 2017 году мы только начали этим заниматься, сейчас уже подросли, выше уровень», - сказал студент третьего курса факультета вычислительной техники ПГУ Владислав Дунаев.
Команда пензенского государственного университета уже вышла в полуфинал чемпионата мира по программированию. Это престижные состязания, по итогам которых талантливые ребята имеют шанс успешно трудоустроиться.
«За участниками пристально наблюдают спонсоры - это IT-компании, которые заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем приглашать к себе на работу грамотных специалистов», - рассказал тренер-руководитель команды по спортивному программирование ПГУ Денис Шитов.
Полуфинал чемпионата мирапройдет в первых числах декабря в Санкт-Петербурге (16+). В финал выйдут 100 лучших команд со всего мира.
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