Студенты из Пензы выиграли международный турнир по мини-футболу

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27 июня 2019, 19:09Спорт
Пензенские студенты стали сильнейшими на международном уровне. Сборная студенческого спортивного клуба ПГУ стала победителем турнира по мини-футболу в рамках спартакиады «Союзного государства».
На протяжении пяти дней мини-футбольная команда студенческого спортивного клуба ПГУ жила в режиме ежедневных игр и тяжелых тренировок. Расслабляться было некогда, в каждой игре, - незнакомый противник, к которому приходилось привыкать. Но пензенские студенты справились с задачей и домой вернулись победителями.
«Сначала прошел внутривузовский этап чемпионата ассоциации студенческих спортивных клубов России. Мы отобрали лучших ребят не из профессионалов, а из тех, кто раньше занимался или только недавно пришел в эту среду. Получилось собрать оптимальный состав, который одержал победу», - рассказал начальник студенческого спортивного клуба «Беркут» ПГУ Максим Лазарев.
Участниками соревнований стали восемь команд. Четыре из них представляли российские университеты, остальные - вузы Республики Беларусь. На групповом этапе турнира, который проходил в Бресте, команде ПГУ противостояли спортсмены из Ульяновска, Гомеля и Гродно. Пензенцам удалось завершить группу на первом месте и пройти в финал, где их соперниками стали студенты кубанского аграрного университета. В основное время команды не открыли счет, а в серии пенальти точнее были футболисты ПГУ.
«Чувствовали огромную ответственность и гордости, когда победили. Очень была напряженная и волнительная игра. Когда выиграли первый матч у команды из Ульяновска, сразу почувствовали силы, уверенность и с каждой игрой она становилась все больше и больше», - сказал игрок мини-футбольной команды студенческого спортивного клуба «Беркут» ПГУ Максим Иванов.
Поздравили игроков и в университете. Ректор Пензенского госуниверситета Александр Гуляков вручил студентам медали и диплом.
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