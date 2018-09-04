Студентов ПГУ будут готовить для игровых студий Mail.Ru Group

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04 сентября 2018, 14:34Образование
4 сентября в Пензенском государственном университете должно состояться подписание соглашения о сотрудничестве вуза с российской технологической компанией Mail.Ru Group.
В рамках этого соглашения, как сообщается на официальном сайте ПГУ, в вузе откроется бесплатная образовательная программа Mail.Ru Group «Игросфера Пенза» (18+), в ее рамках — курс «Разработка игр на Unity» (18+).
Студентов ждут обучающие конференции, семинары, преподавателей ПГУ - обмен методическими материалами и повышение квалификации. Молодые люди смогут проходить стажировки в игровых студиях и подразделениях Mail.Ru Group и получат расширенный доступ к ряду сервисов компании.
Соглашение подпишут директор Mail.Ru Group по связям с университетами Сергей Марданов и ректор ПГУ Александр Гуляков. Во встрече также примет участие первый зампред правительства региона Андрей Кулинцев.
«В нашем активе — шесть проектов дополнительного образования с ведущими российскими вузами: МГТУ им Н.Э. Баумана («Технопарк»), МГУ им М.В. Ломоносова («Техносфера»), МФТИ («Технотрек»), МИФИ («Техноатом»), СПбПУ («Технополис») и Воронежским ГУ («Игросфера Воронеж»). Ежегодно мы набираем в эти проекты более 2800 студентов с конкурсом до 10 человек на место.
Я рад, что теперь в этом ряду стоит ПГУ с нашим новом проектом «Игросфера Пенза». Рынок игр очень перспективен — во всем мире он ежегодно растет на 15-20% В Пензе мы будем готовить молодых профессионалов для наших игровых студий и игровой отрасли страны в целом», — отметил Сергей Марданов.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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