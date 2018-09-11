Студентам пензенского худучилища показали мультфильм о вреде наркотиков

Новый учебный год стал поводом для встречи правоохранителей со студентами средне-специальных и высших учебных заведений. В Пензенской области проходит акция «Сурский край без наркотиков» (0+). Главное внимание - первокурсникам, особенно тем, кто приехал на учебу из других городов и небольших населенных пунктов.

В списке тех, к кому правоохранители наведываются в гости - все среднеспециальные и высшие учебные заведения. За день люди в погонах проводят десятки встреч. Старшему оперуполномоченному управления по контролю за оборотом наркотиков Юлии Ермолаевой была поставлена задача - посетить пензенское художественное училище. О том, к чему приводит хранение и распространения психотропных средств, она решила говорить на языке цифр.

«На сегодняшний день уголовные дела заведены на девятерых несовершеннолетних, это еще несформировавшиеся личности, а на их жизни уже поставлен крест, он закрыл дорогу к мечтам и целям, которые ставит человек», - сказала она.

Примерно два года в регионе отмечается тенденция втягивания несовершеннолетних в распространение наркотиков. Студентам советуют быть внимательнее при общении, особенно в социальных сетях, анализировать, почему кто-то пытается втереться в доверие и какие цели он преследует.

Врач Пензенской областной наркологической больницы Денис Торшин, которого пригласили на встречу, предупредил о том, что практически любой имеет риск начать употреблять психотропные вещества.

«Жизнь - это испытание. Сегодня мы счастливы, а завтра судьба подбрасывает нам ситуацию, к которой мы не готовы, именно в такие моменты некоторые люди обращаются к наркотикам и алкоголю. Ваша взрослая жизнь только начинается, и в ней может быть много трудностей, но не позволяйте им сломить себя», - отметил он.

Студентам не стали говорить о вреде наркотиков и алкоголя для здоровья. Об этом хорошо рассказал мультипликационный фильм. Грамотно построенные реплики героев смогли заставить внимательно следить за действом на экране всех без исключения.

В мультфильме герои совершают путешествие по человеческому организму, пораженному алкоголем. Такая доступная форма информирования, по словам специалистов, дает хороший эффект. Повышают результативность встреч с молодежью и форма их проведения. Мероприятия в рамках акции «Сурский край без наркотиков» - это всегда диалог. Однако студенты говорят о том, что им все же не хватает более доверительного общения с представителями правоохранительных органов и врачами.

«Хочется более открытых бесед. А сейчас многие чувствуют себя некомфортно, тем более, когда им задают вопросы, это немного зажимает слушателей», - сказала студентка Пензенского художественного училища имени Савицкого Мария Кравар.

В завершении встречи ее участникам вручили брошюры, подготовленные студентами и преподавателями родного учебного заведения. На страницах небольшого издания - занимательный комикс о последствиях хранения и употребления наркотиков.