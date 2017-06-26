Студент ПГУАС предложил проект реконструкции усадьбы Воейкова

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26 июня 2017, 12:32Общество
Студент ПГУАС Денис Ганин разработал проект реконструкции усадьбы графа Воейкова, расположенной в Каменском районе Пензенской области.
Проект был создан в рамках утвержденных областным правительством тем выпускных квалификационных работ, которые касаются регионального объекта культурного наследия, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Студент предложил вписать в ансамбль современные арт-пространства и инфраструктуру.
На защите присутствовали первый зампред правительства Пензенской области Андрей Кулинцев, зампред Олег Ягов, замминистра культуры и туризма региона Владимир Карпов, а также преподаватели и студенты. Все высоко оценили представленный проект.
«Было отмечено, что автор провел большую подготовительную работу, изучив много документов, связанных с историей усадьбы. Члены Государственной аттестационной комиссии предложили Денису Ганину продолжить работу над реализацией проекта во время обучения в магистратуре», - сообщили в пресс-центре облправительства.
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