26 июня 2017, 12:32Общество Студент ПГУАС предложил проект реконструкции усадьбы Воейкова Студент ПГУАС Денис Ганин разработал проект реконструкции усадьбы графа Воейкова, расположенной в Каменском районе Пензенской области.

Проект был создан в рамках утвержденных областным правительством тем выпускных квалификационных работ, которые касаются регионального объекта культурного наследия, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Студент предложил вписать в ансамбль современные арт-пространства и инфраструктуру.

На защите присутствовали первый зампред правительства Пензенской области Андрей Кулинцев, зампред Олег Ягов, замминистра культуры и туризма региона Владимир Карпов, а также преподаватели и студенты. Все высоко оценили представленный проект.

«Было отмечено, что автор провел большую подготовительную работу, изучив много документов, связанных с историей усадьбы. Члены Государственной аттестационной комиссии предложили Денису Ганину продолжить работу над реализацией проекта во время обучения в магистратуре», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/26/10542416