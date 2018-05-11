11 мая 2018, 16:38Спорт

Студент ПГУ Александр Большунов номинирован на звание «Спортсмен года»

Студент пензенского госуниверситета, лыжник Александр Большунов номинирован на ежегодную всероссийскую премию «Лидеры спортивной индустрии 2018».

Четырехкратный призер зимней Олимпиады-2018 претендует на звание «Лучшего спортсмена года». В это номинации также представлены скелетонист Никита Трегубов, фристайлеры Илья Буров и Сергей Ридзик.

Премия пройдет на международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха «Wintercongress», на официальном сайте которого идет народноеголосование за спортсменов, сообщает пресс-служба ПГУ.

Эксперты также выберут в сезоне 2017–2018 годов лучших тренеров в игровых и индивидуальных зимних видах спорта, а также того, кто получит премию за вклад в развитие физкультуры и спорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот https://www.1tv.ru/news/2018-02-24/341524-aleksandr_bolshunov_vyigral_serebro_v_olimpiyskom_lyzhnom_marafone_andrey_larkov_bronzu

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