Студент ПГУ Александр Большунов номинирован на звание «Спортсмен года»

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11 мая 2018, 16:38Спорт
Студент пензенского госуниверситета, лыжник Александр Большунов номинирован на ежегодную всероссийскую премию «Лидеры спортивной индустрии 2018».
Четырехкратный призер зимней Олимпиады-2018 претендует на звание «Лучшего спортсмена года». В это номинации также представлены скелетонист Никита Трегубов, фристайлеры Илья Буров и Сергей Ридзик.
Премия пройдет на международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха «Wintercongress», на официальном сайте которого идет народноеголосование за спортсменов, сообщает пресс-служба ПГУ.
Эксперты также выберут в сезоне 2017–2018 годов лучших тренеров в игровых и индивидуальных зимних видах спорта, а также того, кто получит премию за вклад в развитие физкультуры и спорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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