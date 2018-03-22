Стрючков: Необходимы поликлиники в Дальнем Арбеково и на ГПЗ

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22 марта 2018, 17:39Общество
Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков 22 марта на заседании кабмина рассказал о проделанной работе и стратегических задачах.
По его словам, в прошлом году ввели в эксплуатацию перинатальный центр, за счет средств регионального бюджета приобрели новое трехэтажное здание в Спутнике для размещения поликлиники.
«Назрела необходимость строительства поликлиник в Дальнем Арбеково, на ГПЗ. По предварительным оценкам, общие затраты составят порядка 25 млн рублей. Нужно совершенствовать онкологическую службу. Требуется строительство лабораторно-диагностического центра на 720 млн рублей», - рассказал министр.
Он особо подчеркнул, что также имеется потребность в реконструкции старых зданий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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