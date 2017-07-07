07 июля 2017, 16:06Общество Стройплощадку школы на Шуисте обнесут забором 7 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на строительной площадке новой школы в микрорайоне Шуист.

Виктор Кувайцев проверил ход подготовительных работ и поручил подрядчику как можно быстрее установить забор по периметру стройки во избежание проникновения посторонних.

«Школа для нас является социально значимым объектом. Необходимо постоянно, на всех этапах строительства, осуществлять контроль за качеством выполняемых работ», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Проектная документация по строительству школы предусматривает строительство школы вместимостью 660 мест. Срок выполнения работ — август 2018 года, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_soveshchanie_na_stroyploshchadke_novoy_shkoly_na_shuiste/