В Кузнецке строительство второй станции обезжелезивания просят начать в этом году

Строительство второй станции обезжелезивания в Кузнецке может начаться уже в 2020 году. Об этом рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время «прямой линии» в социальной сети «ВКонтакте». С инициативой провести такой эфир выступил сам глава региона, который в последнее время активно пользуется соцсетями как инструментом быстрого реагирования и решения проблем граждан. Жители региона направляли обращения в течение двух недель. Иван Белозерцев постарался не оставить без внимания ни один из вопросов.

«Прямая линия» началась без опозданий, в 9:00. Ответить предстояло на несколько сотен обращений, скопившихся в комментариях. Первое сообщение - и сразу же мольба о помощи. Жительница Кузнецка попросила наладить в городе водоснабжение. Перебоев с подачей нет, но качество воды оставляет желать лучшего. Из крана она течет ржавая, что вредит не только здоровью людей, но и портит технику. Решение проблемы найдено - строительство станций обезжелезивания на обоих городских водозаборах. Проект уже частично реализован.

«Эта проблема в Кузнецке существует более 30 лет. В 2019 году мы запустили станцию обезжелезивания, которая обеспечивает подачу хорошей воды для половины граждан», - сказал глава региона.

Станцию ввели в эксплуатацию в начале 2019-го. С тех пор больше 80 тысяч кузнечан получают воду хорошего качества. Содержание железа в ней соответствует допустимым значениям.

«У меня стоят старые фильтры, но все устраивает. Такой воды раньше не было», - рассказала жительница села Пионер Асия Хайрова.

Еще около 38 тысяч жителей Кузнецка ждут, когда начнется строительство второй станции обезжелезивания. Его запланировали на 2021 год. Глава городской администрации не исключает, что к работам могут приступить уже в 2020-м.

«Подготовлена проектно-сметная документация. Мы рассчитываем, что в 2021 году точно должны по нацпроекту получить необходимую финансовую поддержку, чтобы решить эту проблему, но мы занимаемся этим вопросом, губернатор в курсе, есть надежда, что сроки реализации будут смещены на 2020 год», - прокомментировала глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Соответствующую статью расходов предусмотрели на 2020 год и в городском бюджете. Согласно проекту, стоимость строительства станции обезжелезивания составит 66 миллионов рублей. Губернатор Пензенской области не исключил, что и федеральная финансовая поддержка поступит уже в 2020-м.

«Я обратился с соответствующей просьбой в адрес министра строительства и ЖКХ. Если получится, будет здорово, но в любом случае, мы закроем эту проблему в 2021 году», - сказал Иван Белозерцев.

В «прямом эфире» глава региона отвечал на вопросы чуть больше часа. Его посмотрели около 30 тысяч пользователей. Всего в адрес губернатора поступило свыше 300 обращений. На каждое Иван Белозерцев обещал отреагировать и найти решение проблемы.