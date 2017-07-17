17 июля 2017, 15:34Общество В Пензе обновленный цирк планируют открыть в 2019 году Родина российского цирка, без цирка. Проблемы строительства учреждения в Пензе в ходе рабочего совещания обсудили губернатор Иван Белозерцев и генеральный директор «Росгосцирка» Дмитрий Иванов.

К строительству масштабного объекта на улице Плеханова приступили в 2014 году. После выявленных многочисленных нарушений в документации и отклонений от проекта при возведении здания, стройку заморозили. На тот момент работы были выполнены на 70%.

Иван Белозерцев сообщил руководителю «Росгосцирка», что весной 2017 года удалось получить заключение госэкспертизы по достоверности сметной стоимости учреждения. Документы направили в Департамент инвестиций, реставрации и строительства при Министерстве культуры России.

Дмитрий Иванов выразил уверенность, что пензенский цирк будет открыт в 2019 году, тогда же пензенский зритель сможет увидеть первую цирковую программу в новом здании.

Общество

просмотров 44

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/main_news/2017/07/14/18085135