В Пензе обновленный цирк планируют открыть в 2019 году

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17 июля 2017, 15:34Общество
Родина российского цирка, без цирка. Проблемы строительства учреждения в Пензе в ходе рабочего совещания обсудили губернатор Иван Белозерцев и генеральный директор «Росгосцирка» Дмитрий Иванов.
К строительству масштабного объекта на улице Плеханова приступили в 2014 году. После выявленных многочисленных нарушений в документации и отклонений от проекта при возведении здания, стройку заморозили. На тот момент работы были выполнены на 70%.
Иван Белозерцев сообщил руководителю «Росгосцирка», что весной 2017 года удалось получить заключение госэкспертизы по достоверности сметной стоимости учреждения. Документы направили в Департамент инвестиций, реставрации и строительства при Министерстве культуры России.
Дмитрий Иванов выразил уверенность, что пензенский цирк будет открыт в 2019 году, тогда же пензенский зритель сможет увидеть первую цирковую программу в новом здании.
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