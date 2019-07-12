Страсть к азартным играм может стоить зареченцу свободы

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14 июля 2019, 15:20Криминал
26-летнего жителя города Заречного Пензенской области подозревают в совершении двух краж на общую сумму более 80 тысяч рублей.
В первом случае он проник в квартиру своего знакомого, откуда похитил сбережения в размере 63 тысячи рублей. однако прибывшие на место преступления полицейские следов взлома входной двери не обнаружили.
«Подозреваемый, находясь в машине заявителя, взял запасные ключи от его квартиры и, впоследствии воспользовавшись моментом, когда потерпевший находился на работе, при помощи данного ключа открыл дверь квартиры заявителя, откуда похитил деньги», - рассказала старший следователь СО ОМВД по ЗАТО г. Заречного Марина Быковская.
Вторую кражу в размере 20 тысяч рублей злоумышленник совершил уже с банковской карты своей знакомой. Как выяснилось в ходе следствия, деньги он проиграл, делая в интернете ставки на спортивные события. Житель
Заречного признался в совершении преступлений и раскаялся в содеянном. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.
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