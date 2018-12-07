Страшное место. В Арбеково за сутки произошла вторая массовая авария

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07 декабря 2018, 12:34Происшествия
Пензенцы сообщили об аварии с участием нескольких машин в соцсетях.
По словам очевидцев, на улице 8 Марта Lexus влетел в четыре автомобиля. Инцидент произошел в вечерний час пик 6 декабря.
Судя по опубликованным фото, машины получили различные повреждения, пострадали несколько людей. Свидетели отметили, что госпитализировать никого не пришлось.
Официальной информации о случившемся нет.
Напомним, днем ранее, 5 декабря, на ул. 8 Марта также произошла серьезная авария с участием нескольких авто, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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