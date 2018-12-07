Страшное место. В Арбеково за сутки произошла вторая массовая авария

Пензенцы сообщили об аварии с участием нескольких машин в соцсетях.

По словам очевидцев, на улице 8 Марта Lexus влетел в четыре автомобиля. Инцидент произошел в вечерний час пик 6 декабря.

Судя по опубликованным фото, машины получили различные повреждения, пострадали несколько людей. Свидетели отметили, что госпитализировать никого не пришлось.

Официальной информации о случившемся нет.

Напомним, днем ранее, 5 декабря, на ул. 8 Марта также произошла серьезная авария с участием нескольких авто, пишет ИА «Пенза-Пресс».