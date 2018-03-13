13 марта 2018, 09:31Происшествия

Страшное ДТП с фурой под Пензой унесло жизни двух людей

В Городищенском районе Пензенской области вечером случилось страшное ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 12 марта в 21.03 на 714 км федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись фура «Рено» и легковушка «Лада Приора». В результате аварии погибло два человека.

Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6603649/

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