12 апреля 2019, 17:59Криминал

Страшная месть. В Башмаковском районе мужчина облил дом самогоном и поджег

44-летнего жителя Башмаковского района Пензенской области осудили за незаконное проникновение в жилище и поджог.

Установлено, что вечером 23 сентября пьяный мужчина постучался в дверь к односельчанке и потребовал впустить его. Но женщина не открыла ему. Тогда башмаковец подошел к окну спальни, разбил стекло, залез внутрь и лег спать. Хозяйка жилища убежала в дом к своей дочери, а утром обратилась в полицию.

Еще один криминальный инцидент с его участием произошел 18 октября. Мужчина пришел к дому, где в прошлый раз укрывалась от него односельчанка, облил строение самогоном и поджег спичками. Злоумышленник убедился, что стена загорелась, и ушел. В результате жилище полностью сгорело, ущерб собственникам составил 272 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ходе расследования мужчина признал вину и пояснил, что поджог дом из-за того, что на него написали заявление в полицию. Ему назначили один год и десять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскали материальный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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