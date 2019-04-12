Страшная месть. В Башмаковском районе мужчина облил дом самогоном и поджег

Установлено, что вечером 23 сентября пьяный мужчина постучался в дверь к односельчанке и потребовал впустить его. Но женщина не открыла ему. Тогда башмаковец подошел к окну спальни, разбил стекло, залез внутрь и лег спать. Хозяйка жилища убежала в дом к своей дочери, а утром обратилась в полицию.

Еще один криминальный инцидент с его участием произошел 18 октября. Мужчина пришел к дому, где в прошлый раз укрывалась от него односельчанка, облил строение самогоном и поджег спичками. Злоумышленник убедился, что стена загорелась, и ушел. В результате жилище полностью сгорело, ущерб собственникам составил 272 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ходе расследования мужчина признал вину и пояснил, что поджог дом из-за того, что на него написали заявление в полицию. Ему назначили один год и десять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскали материальный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».