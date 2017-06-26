26 июня 2017, 13:01Происшествия Страшная авария в Белинском районе унесла жизнь водителя легковушки 26 июня в селе Н. Каштановка Белинского района Пензенской области случилось страшное ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 00.25 на 150 км автодороги «Тамбов - Пенза» столкнулись автомобиль «ВАЗ» и микроавтобус «Газель Некст», в результате легковушка вспыхнула и загорелась.

В пресс-службе пензенского управления ГИБДД рассказали о подробностях аварии.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» 1975 года рождения погиб на месте происшествия, пассажир – мальчик 2001 года рождения – получил телесные повреждения, госпитализирован. Водитель «Газели» 1991 года рождения госпитализирован, после осмотра врачами отпущен. «ВАЗ» после столкновения с «Газелью» еще совершил касательное столкновение с фурой MAN под управлением мужчины 1975 года рождения», - сообщили в управлении.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5485711/