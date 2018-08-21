Для работ на площади Ленина увеличат количество бригад

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21 августа 2018, 19:42Общество
На главной площади Пензы продолжаются строительные работы по замене асфальтобетонного покрытия. По проекту, территорию в 7000 квадратных метров замостят плиткой из натурального гранита. Однако прежде чем приступить к отделочным работам, подрядчик должен полностью забетонировать участок. К этому этапу капитального ремонта площади Ленина уже приступили.
Строители вымеряют буквально каждый сантиметр. Устройство покрытия на площади Ленина - своего рода слоеный пирог. В конечном итоге его толщина должна составить ровно 80 сантиметров. Уже уложено песочное основание, щебенка, армированные плиты. Следующий этап - бетонирование.
«Рабочие выходят на объект каждый день, включая выходные. Сейчас трудятся порядка 20 человек. На сегодняшний день выполнено порядка 90% песчаной подготовки, 50% устройства щебеночного основания, ведется армирование и бетонирование плиты», - рассказала заместитель начальника производственного отдела управления капитального строительства Пензы Елизавета Медведева.
Через несколько дней на объекте будет увеличено количество бригад. Как только строители завершат бетонирование участка, начнется самый ответственный этап - укладка гранитной плитки.
По контракту, завершить благоустройство площади должны до 1 декабря. К этому времени одна из главных достопримечательностей Пензы превратится в полноценную зону отдыха. Там появятся малые архитектурные формы, скамейки и вазоны. Зеленая зона займет 1000 квадратных метров еще 7000 - облачат в гранит. Асфальтобетонное покрытие предусмотрено только на 500 квадратных метрах - в районе парковочных мест.
Автомобильная стоянка уже закрыта и перекрыто движение по тротуару вдоль здания банка. Меры связаны не с капитальным ремонтом площади, а с проведением текущих работ в здании банка. Участки для пешеходов и автомобилистов откроют к 1 октября.
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