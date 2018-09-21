21 сентября 2018, 15:37Общество

Сторонники ЕР рассмотрят возможности переобучения предпенсионеров

Сторонники партии «Единая Россия» с 21 сентября начинают собирать информацию о возможностях субъектов страны по организации курсов и программ, направленных на профессиональную переподготовку предпенсионеров.

Об этом сообщил сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии Сергей Боярский.

«Полученные данные будут проанализированы не позднее 9 октября, и по результатам мы представим свои предложения в профильные министерства», – заявил он.

Отмечается, что особое внимание будет уделено взаимодействию с общественными организациями, которые также предлагают свои возможности в области профессионального развития.

«В каждом субъекте существует своя специфика – социально-экономическая, демографическая, этнокультурная, которую необходимо учитывать при решении актуальных проблем. Изменения пенсионной системы Российской Федерации внесут свои коррективы в ситуацию на рынке труда, который должен быть обеспечен как профессионалами с опытом, так и молодыми специалистами», – заключил Сергей Боярский.

Общество
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Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2018/9/21/storonniki-partii-proanaliziruyut-vozmozhnosti-regionov-v-oblasti-pereobucheniya-i-povysheniya-kvalifikacii-lyudej-predpensionnogo-vozrasta/

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