Сторонники ЕР рассмотрят возможности переобучения предпенсионеров

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21 сентября 2018, 15:37Общество
Сторонники партии «Единая Россия» с 21 сентября начинают собирать информацию о возможностях субъектов страны по организации курсов и программ, направленных на профессиональную переподготовку предпенсионеров.
Об этом сообщил сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии Сергей Боярский.
«Полученные данные будут проанализированы не позднее 9 октября, и по результатам мы представим свои предложения в профильные министерства», – заявил он.
Отмечается, что особое внимание будет уделено взаимодействию с общественными организациями, которые также предлагают свои возможности в области профессионального развития.
«В каждом субъекте существует своя специфика – социально-экономическая, демографическая, этнокультурная, которую необходимо учитывать при решении актуальных проблем. Изменения пенсионной системы Российской Федерации внесут свои коррективы в ситуацию на рынке труда, который должен быть обеспечен как профессионалами с опытом, так и молодыми специалистами», – заключил Сергей Боярский.
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