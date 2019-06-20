Столичный критик отметила высокий уровень пензенских актеров

Из прочной клетки лжи выберутся не все. Герои, как на суде собственной совести, оказались за прутьями «Наедине со всеми». Именно так называется спектакль по «забытой» советской пьеса Александра Гельмана. Абсолютно коммунистический на первый взгляд конфликт: ради повышения по службе отец семейства допускает, чтобы его сын лишился рук. Счастья ни ему, ни близким такой выбор не приносит. В постановке пензенского драматического театра этот советский оттенок остался разве что на словах, вся трагедия разворачивается в диалоге двух. И даже то, как сыну Алеше отрезало руки, актеры показывают аллегорически: героиня обматывает согнутые конечности красной лентой и пытается утопиться в ванной, но ее не отпускает все та же совесть. Драма из общественной становится сугубо личной.

Главные герои - Наташа, в исполнении Натальи Старовойт, и Андрей, его играет Владимир Кшуманев, на сцене они друг другу то самые родные люди, то непримиримые враги. Драма между супругами вовсе не любовная - это драма лжи. И героиня, которая не может смириться с последствиями прошлых уступок, все же находит честный и тяжелый путь к свободе.

«Наедине со всеми» - это последний воплотившийся проект театральной лаборатории «Забытые советские пьесы». Ее провели на театральном фестивале «Маскерадъ» в 2017 -м. В законченном варианте спектакль появился весной 2018 года. И уникальным в случае с этой работой остается то, что при ее создании актеры общались с автором пьесы Александром Гельманом.

Московский критик, которая приехала в Пензу в преддверии фестиваля «Маскерадъ-2019» (16+), не исключает, что дальнейшая жизнь спектакля будет связана именно с желанием драматурга привести постановку в Москву. Подарком для зрителей стало открытое обсуждение со зрителями, актерами и театральным критиком.

«Люди, которые редко ходят в театр, у них другое отношение к нему, а те, кто ходит как на работу, я, например, - два-три раза в неделю, тихо смотрят на часы, чтобы узнать, сколько осталось время до конца спектакля. Трудно сделать постановку на двоих, чтобы зрителю было интересно, но здесь я забыла о времени», - сказала Валентина Федорова.

Из приоткрытой клетки все еще веет энергетикой спектакля, драма еще не улеглась. Конечно, самым ценным актеры называют отклик зрителей: получилось ли у них увидеть в героях себя? На этот раз любой желающий смог тоже оказаться «Наедине со всеми» и высказать свои мысли о том, что они увидели в постановке.