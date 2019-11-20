20 ноября 2019, 16:07Общество

Стоимость капремонта больницы в Чемодановке предварительно оценили в 30 млн

Чемодановскую участковую больницу в Пензенской области ждет капитальный ремонт. Работы будут проводить по поручению губернатора Ивана Белозерцева.

Главный врач ГБУЗ «Бессоновская районная больница» Сергей Шкадов сообщил ИА «Пенза-Пресс», что в этом году будет выполнен текущий ремонт входной группы.

«Также подготовлена проектно-сметная документация, в настоящее время она находится на экспертизе. В следующем году планируется капитальный ремонт чемодановской участковой больницы», - рассказал он.

По словам Сергея Шкадова, стоимость ремонта может измениться после проведения экспертизы. Предварительно, на работы необходимо примерно 30 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Чемодановская участковая больница — это структурное обособленное подразделение ГБУЗ «Бессоновская районная больница». Обслуживает более 6000 человек, в том числе — более 1500 детей. Прием ведут врачи общей практики, узкие специалисты, педиатры, работает дневной стационар на 12 коек.

Напомним, во время визита в село Чемодановка летом 2019 года губернатор посетил местное учреждение здравоохранения. Именно тогда он дал поручение провести там капитальный ремонт.

«Я принял решение о действии областной программы ремонта районных учреждений здравоохранения, нацеленной на обновление таких объектов, как эта участковая больница», - сказал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - http://bess-crb.ru/wp-content/uploads/2012/06/chemodanovka-ub.jpg

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