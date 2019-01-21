Стихи сотрудницы «Экспресса» вошли в сборник литературного конкурса

Она писала не ради славы, а для души. Стихотворения Надежды Бурыгиной, менеджера по рекламе телерадиокомпании «Экспресс», вошли в сборник «В след за путеводной звездой». Он был составлен по итогам третьего международного литературного конкурса имени Лаврентия Загоскина, организованного пензенским отделением Русского географического общества.

«Часто принимаю участие в литературных конкурсах, а об этом узнала случайно и не пожалела. Это очень интересная тема, путешествия, романтика, и вообще для меня большая честь, что мои стихи оказались в этом сборнике», - сказала она.

На конкурс было прислано более 500 работ со всего мира. Изначально литературное состязание задумывалось, как региональное, однако уже на предварительном отборе рукописей в рамках интернет этапа выяснилось, что участие хотят принять авторы не только из России.

«Стоит отметить более высокий профессиональный уровень участников. В сборнике практически нет любителей. Если не считать молодежной номинации «Проба пера». В основном, все-таки откликаются профессионалы, члены творческих союзов, люди с именем, авторитетом», - отметил поэт, член Союза писателей России Александр Чистяков.

«Благодаря этому конкурсу Лаврентия Загоскина знает практически весь мир. Мы, естественно, будем продолжать. Вышли на стабильность. Единственное, постараемся к пятому конкурсу учредить премию имени Загоскина», - рассказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

В рамках презентации литературного сборника был объявлен старт четвертому конкурсу . Лучшие работы войдут уже в новое издание, которое должно выйти в свет в 2020 году.