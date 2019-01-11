Стены «Воейкова» украсила фотовыставка Александра Назарова

Во дворце единоборств «Воейков» открылась персональная выставка (0+) фотографа Александра Назарова. В экспозицию, которая украсила стены спортивного комплекса, вошли более трех десятков работ.

Моменты побед и поражений, борьбы с соперниками и самим собой навечно застыли на снимках, сделанных камерой пензенского фотографа Александра Назарова. Ни один год он собирал коллекцию самый ярких спортивных моментов. Теперь лучшие работы мастера, на которых запечатлен мир пензенского спорта, можно будет увидеть во дворце единоборств «Воейков» на персональной выставке автора.

«Мы знаем, насколько это интересный фотохудожник, и он поделился с нами своим творчеством. Многие работы внесены в спортивные фотоальбомы, это история региона», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

В экспозицию вошли 30 лучших работ Александра Назарова. В будущем их может стать больше. На снимках - как крупнейшие спортивные события, которые случились на пензенской земле, так и радость обычных мальчишек, играющих во дворе в футбол. Первыми гостями выставки фотографа стали ветераны спорта.

«Такой комплексной подачи, обширной и значимой оценки, конечно, не было раньше, это очень значимо. История - это всегда поучительно и с точки зрения педагогический, и воспитательной», - отметил спортивный комментатор Евгений Андросов.

Кроме того, во дворце единоборств «Воейков» ветераны пензенского спорта смогли посетить выставку (0+) пензенского историка Игоря Шишкина. Также они стали гостями музея спорта (0+), который открылся в конце 2018 года.