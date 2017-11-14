14 ноября 2017, 10:13Общество Стены Спасского собора будут расписывать пензенские мастера В Пензе работы по внешней штукатурке Спасского собора и установке декоративных элементов завершены. Сейчас строительные леса демонтируют, близлежащую территорию обустраивают. К внутренней отделке помещения планируют приступить зимой.

«Надо создать необходимые условия для выполнения внутренней отделки – обеспечить соответствующий температурный режим, поставить дополнительные тепловые пушки, организовать освещение, чтобы специалисты могли эффективно и комфортно выполнить поставленные задачи», – отметил губернатор Иван Белозерцев во время совещания с подрядчиком.

Для внутренней отделки и росписи стен собора глава региона поручил привлекать пензенских мастеров.

«У нас такие специалисты есть, более того – они наши земляки и отношение к главному храму региона у них будет особое», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает пресс-центр облправительства, Иван Белозерцев также обратил внимание и на близлежащую территорию. По мнению главы региона, она должна быть не только красивой, но и удобной. Например, надо создать парковочные места для тех, кто будет приезжать в храм.

Также губернатор раскритиковал организацию подсветки собора, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Освещение должно быть хорошо продуманным, храм должен просматриваться со всех сторон», - подчеркнул он.

Общество

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