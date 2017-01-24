24 января 2017, 19:08Спорт Стартовало первенство Пензенской области по теннису В спортивном комплексе «Виктория» стартовало открытое первенство Пензенской области по теннису среди юношей и девушек. За очки в рейтинге боролись около 70 участников от 10 до 13 лет.

Сильная подача увенчалась успехом, тем самым поставив точку в заключительном сете. Техничные удары Даши Садыковой помогли отточить до совершенства ее родные. Неизменный партнер - сестра близнец, а тренеры - любимые мама и папа. Именно напутствие близких заставили юную спортсменку сконцентрироваться на игре и переломить исход встречи.



«Первый гейм я проиграла, потому что не проснулась, первым запуском играла. В конце я начала попадать в корт и выиграла», - рассказала участница соревнований Дарья Садыкова.



Для сестер это уже шестой турнир. К каждому соревнованию родители их готовят основательно. Конкуренции между близняшками нет, наоборот, чтобы сплотить сестер, мама с папой придумали для них нехитрое правило.



«По негласным законам семьи, они на счет не играют, а только розыгрыши, абсолютно равная игра. Все по правильному, была предсоревновательная неделя, двухразовые тренировки, спаринги, физподготовка, все как в профессиональном спорте», - рассказала мама участницы соревнований Динара Садыкова.



Всего на открытое первенство Пензенской области по теннису приехало более 70 участников. Возраст спортсменов - от 10 до 13 лет. Все они борются за очки рейтинга. Каждый спортсмен должен сыграть по пять игр. Для многих молодых теннисистов турнир - их первый соревновательный опыт .



«Всегда соревнования - это неотъемлемая часть тренировочного процесса, для тренеров, это проверка того, чему научились их воспитанники», - сказал главный судья соревнований Дмитрий Ситников.

За год в стенах спортивного комплекса «Виктория» на соревнования теннисисты собираются более пяти раз. Ближайшие состязания пройдут уже весной.

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