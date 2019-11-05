Стартовал второй этап проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 ноября 2019, 13:36Культура
Второй, школьный этап проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей» будет проходить в школах региона с ноября по декабрь 2019 года.
Учащиеся продолжат аналитическую, творческую и поисково-исследовательскую работу, результатом которой станут общешкольные книги-альбомы. Их презентуют до нового года.
Напомним, с мая по октябрь проходил классный этап, когда дети создавали индивидуальные проекты о родственниках и земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Их рассказы также были посвящены тем, кто своим трудом, научной и творческой деятельностью, а также успехами в спорте прославил родной край и всю Россию.
В основу проектов легли материалы из архивов, документы, фотографии, личные вещи и медали солдат-участников Великой Отечественной. На презентациях во время классного часа школьники читали стихи и пели песни о войне, обращались к хроникам того времени. В мероприятиях также участвовали родители учеников и приглашенные гости.
«Своей информацией каждый классный коллектив поделился с группой поисковиков класса для дальнейшей реализации проекта», - пояснили в пресс-службе областного министерства образования.
Масштабный проект, разработанный ведомством совместно с Институтом регионального развития, будет проводиться до мая 2020 года, когда страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 ноября 2019, 17:58В Заречном предлагают увеличить расстояние до алкомаркетов
05 ноября 2019, 17:39В Пензенской области около 57 млн направят на обеспечение жильем медиков
05 ноября 2019, 17:08Белозерцев: Снабжение детей-инвалидов лекарствами должно быть бесперебойным
05 ноября 2019, 16:38Пензенцы собрали 22 тонны макулатуры и пластика в рамках проекта «ВторБум»
05 ноября 2019, 16:07В Пензенской области трем лучшим инженерам вручат по 50 тысяч рублей
05 ноября 2019, 15:37Леонид Левин ответил на вопросы жителей Белинского района
05 ноября 2019, 15:06Назван средний балл за этнографический диктант в Пензенской области
05 ноября 2019, 14:51Горящие туры в Турцию из Астаны: 6 лучших спа-комплексов в Кемере