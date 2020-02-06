Стартовал прием заявок на участие в Jazz May Penza 2020

В официальной группе международного фестиваля джазовой музыки Jazz May Penza (0+) открыт прием заявок от музыкантов на выступление на открытой площадке.

Заявки можно подавать до 15 апреля. Организаторы обращают особое внимание на то, что «исполнение должно быть полностью живым, без «минусовок» для сопровождения солистов. Состав участников, временные рамки и порядок выступлений будут определять, отталкиваясь от количества заявок, содержания программы и качества исполнения.

Заявку на участие можно скачать в группе конкурса. В форме отмечается, что выступления музыкантов на открытой площадке пройдут с 22 по 24 мая, пишет ИА «Пенза-Пресс».