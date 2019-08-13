Стартовал набор жителей в арт-поместье «Новые берега» в Богословке

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13 августа 2019, 19:16Общество
Некоммерческая пензенская организация «Квартал Луи» объявила о наборе участников своего нового грандиозного проекта арт-поместья «Новые берега». Он создается для молодых инвалидов, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Активная жизненная позиция и готовность развивать одно из направлений проекта «Новые берега» - главное условие проживания в арт-поместье, которое возводится в поселке Богословка под Пензой. Оно должно стать всероссийской площадкой для апробации инновационных технических средств реабилитации инвалидов. Кроме того, важной составляющей жизни в арт-поместье будет социализация людей с ограниченными возможностями здоровья, включающая трудоустройство.
«Допустим, если это семья с приемным ребенком с инвалидностью, то они становятся экспертами по консультированию людей, которые воспитывают или хотят взять на попечение ребенка с инвалидностью. Это необходимый элемент - жилье за какой-то проект, за вклад в развитие инклюзивных практик в России», - рассказала исполнительный директор некоммерческой организации «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.
Заявки от молодых инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья со всей России, будет рассматривать экспертный совет. Сейчас пока определена только одна семейная пара, которая обеспечила себе проживание в арт-поместье. Это ребята из сердобского дома ветеранов, которые до этого воспитывались в детском доме. В новую квартиру они заселятся уже этой осенью. Первые два жилых строения планируют сдать в ноябре, третье - в начале 2020 года.
«Будет очень масштабно в плане того, что здесь будут мастерские, кинотеатры и магазин. У людей, которые сюда заселятся, начнется новая жизнь, новые впечатления и возможности, а будем как наставники сюда приезжать», - сказал житель «Дома Вероники» Василий Метров.
Ребята из «Дома Вероники» и выпускники «Квартала Луи» на время строительства стали экспертами. Важно, чтобы каждое пространство, предназначенное для инвалида, было максимально удобно и комфортно. Кроме жилых домов, в арт-поместье началось возведение столовой, банно-оздоровительного комплекса и образовательного центра. Более того, сейчас разрабатывается проект благоустройства территории. Осенью планируется высадить деревья, которые смогут защитить от сильного ветра.
Во время выездного совещания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и специалистов регионального правительства было решено также разработать проект благоустройства прибрежной территории. Рядом с атр-поместьем находится пруд, который является местом отдыха для жителей Богословки.
Общая сметная стоимость проекта «Новые берега» - 189 миллионов рублей. Строительство арт-поместья, включающего 12 зданий и рассчитанного на 80 человек, планируется завершить в течение трех лет.
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