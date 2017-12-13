13 декабря 2017, 19:09Общество Станцию обезжелезивания в Кузнецке достроят в 2018 году В городе Кузнецке Пензенской области полным ходом идет строительство станции обезжелезивания на водозаборе «Южный». На другом объекте, в районе откормсовхоза, прокладывают систему канализации. Проведение этих работ стало возможным благодаря заключенному несколько месяцев назад соглашения по передаче в концессию систем водоснабжения и водоотведения.

На месте нехитрого строения из досок и пленки на водозаборе «Южный» в скором времени появится современное сооружение модульного типа. В здании размерами 30х8 метров установят мощные фильтры. Их предназначение – очищать воду, которая поступает в дома более половины жителей Кузнецка. Проектная мощность станции составит 10000 кубометров воды в сутки.

«Основание под монтаж металлоконструкций и оборудования выполнено на 100%. Для дальнейшего проведения работ прибыли строители с Урала, которые построили уже не один десяток станций обезжелезивания», - рассказал инженер организации-концессионера Александр Исаев.

Специалисты из Челябинской области сейчас работают в районе откормсовхоза. Здесь должен появиться второй объект, предусмотренный концессионным соглашением.

«Строится система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков от семи многоквартирных домов. В районе жилой застройки будет проведена канализационно-насосная станция. От нее прокладывается 1500 погонных метров напорной канализации», - сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Работы ведутся на глубине два с половиной метра. Используется специализированное оборудование и техника местных предприятий.

«Производим укладку канализации путем горизонтально-направленного бурения, чтобы обеспечить ровную укладку без вскрытия асфальтных дорог», - пояснил руководитель бригады подрядной организации Алексей Кобзарь.

Пуск в эксплуатацию объектов, где сейчас ведутся работы, запланирован на февраль 2018-го. Концессионер также должен построить станцию обезжелезивания на водозаборе №8. Общий объем вложений в строительство объектов составляет 158 миллионов рублей. Системы водоснабжения и водоотведения Кузнецка переданы в концессию на 23 года. При этом право собственности на имущество остается за муниципалитетом.

Общество

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