Стало известно расписание товарищеских матчей «Дизеля»

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23 июля 2018, 10:02Спорт
Пензенский хоккейный клуб «Дизель» проведет 12 контрольных матчей. Они состоятся в рамках подготовки чемпионату «ВХЛ – Кубка Шелкового пути сезона 2018/2019».
Как сообщает пресс-служба клуба, игры пройдут по следующему расписанию:
2 августа (Тамбов), начло в 17.00: ХК «Тамбов» (Тамбов) — «Дизель».
4 августа (Пенза), начало в 17.00: «Дизель» — ХК «Тамбов».
8 августа (Пенза), начало в 19.00: Кубок Дизеля — 2018; «Дизель» — ХК «Рязань» (Рязань).
10 августа (Пенза), начало в 19.00: Кубок Дизеля — 2018; «Дизель» — «Барс» (Казань).
11 августа (Пенза), начало в 17.00: Кубок Дизеля — 2018; «Дизель» — «Южный Урал» (Орск).
12 августа (Пенза), начало в 17.00: Кубок Дизеля — 2018; «Дизель» — ХК «Саров» (Саров).
21 и 22 августа (Пенза), начало встреч уточняется: «Дизель» — ЦСК ВВС (Самара).
Возрастное ограничение на все матчи - 0+.
Кроме того, «Дизель» примет участие в предсезонном турнире в Альметьевске, который
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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