Стало известно расписание товарищеских матчей «Дизеля»

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» проведет 12 контрольных матчей. Они состоятся в рамках подготовки чемпионату «ВХЛ – Кубка Шелкового пути сезона 2018/2019».

Как сообщает пресс-служба клуба, игры пройдут по следующему расписанию:

2 августа (Тамбов), начло в 17.00: ХК «Тамбов» (Тамбов) — «Дизель».

4 августа (Пенза), начало в 17.00: «Дизель» — ХК «Тамбов».

8 августа (Пенза), начало в 19.00: Кубок Дизеля — 2018; «Дизель» — ХК «Рязань» (Рязань).

10 августа (Пенза), начало в 19.00: Кубок Дизеля — 2018; «Дизель» — «Барс» (Казань).

11 августа (Пенза), начало в 17.00: Кубок Дизеля — 2018; «Дизель» — «Южный Урал» (Орск).

12 августа (Пенза), начало в 17.00: Кубок Дизеля — 2018; «Дизель» — ХК «Саров» (Саров).

21 и 22 августа (Пенза), начало встреч уточняется: «Дизель» — ЦСК ВВС (Самара).

Возрастное ограничение на все матчи - 0+.

Кроме того, «Дизель» примет участие в предсезонном турнире в Альметьевске, который

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».