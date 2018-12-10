10 декабря 2018, 17:37Происшествия

Стало известно о жертве страшного пожара в Терновке

Страшный пожар, который произошел в микрорайоне Терновка города Пензы, унес жизнь мужчины. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 9 декабря на улице Терновского вспыхнул дом. После того, как пожарные потушили его, они обнаружили в комнате тело 61-летнего хозяина жилища. Для установления точной причины смерти следователи назначили судмедэкспертизу.

По предварительным данным, очаг пожара был в комнате, где нашли тело. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1279947/

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