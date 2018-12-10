Стало известно о жертве страшного пожара в Терновке

Страшный пожар , который произошел в микрорайоне Терновка города Пензы, унес жизнь мужчины. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 9 декабря на улице Терновского вспыхнул дом. После того, как пожарные потушили его, они обнаружили в комнате тело 61-летнего хозяина жилища. Для установления точной причины смерти следователи назначили судмедэкспертизу.

По предварительным данным, очаг пожара был в комнате, где нашли тело. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».