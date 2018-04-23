Стало известно, на сколько в Пензе вырастет тариф на воду

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 апреля 2018, 14:06Общество
23 апреля на оперативном совещании в правительстве региона мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, каким будет тариф на воду с 1 июля.
«Сейчас тариф на водоснабжение составляет в Пензе 24,17 рублей, на водоотведение – 15,65 рублей. С 1 июля 2018 года он будет 24,86 рублей, прирост - на 3%, и 16,26 рублей - прирост на 4%, соответственно», - доложил он.
Ранее стало известно, что у «Горводоканала» сменился собственник. Теперь контрольный пакет акций принадлежит «Российским коммунальным системам». Представители компании на пресс-конференции сообщили, что главная задача — снижение количества прорывов более чем в два раза за счет уменьшения давления, пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 апреля 2018, 14:36Дежурства у пензенских водоемов позволили сократить число утонувших
23 апреля 2018, 14:06Стало известно, на сколько в Пензе вырастет тариф на воду
23 апреля 2018, 13:36В Мокшанском районе загорелся дом
23 апреля 2018, 13:04Белозерцев пригрозил министру промышленности увольнением
23 апреля 2018, 12:34В Бековском районе приятели попали под статью за кражу радиаторов
23 апреля 2018, 12:03Журналисты городского муниципального канала «ТВ-Пенза» выступили с открытым обращением на своем сайте....
23 апреля 2018, 11:33Губернатор раскритиковал главу минспорта Григория Кабельского
23 апреля 2018, 11:02Пензенец Денис Аблязин завоевал два «золота» на чемпионате РФ