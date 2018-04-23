Стало известно, на сколько в Пензе вырастет тариф на воду

23 апреля на оперативном совещании в правительстве региона мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, каким будет тариф на воду с 1 июля.

«Сейчас тариф на водоснабжение составляет в Пензе 24,17 рублей, на водоотведение – 15,65 рублей. С 1 июля 2018 года он будет 24,86 рублей, прирост - на 3%, и 16,26 рублей - прирост на 4%, соответственно», - доложил он.

Ранее стало известно, что у «Горводоканала» сменился собственник. Теперь контрольный пакет акций принадлежит «Российским коммунальным системам». Представители компании на пресс-конференции сообщили, что главная задача — снижение количества прорывов более чем в два раза за счет уменьшения давления, пишет ИА «Пенза-Пресс».