Стало известно место Пензы в рейтинге городов по качеству жизни

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27 ноября 2019, 17:08Общество
Финансовый университет при правительстве РФ подвел итоги исследования качества жизни в городах России за 2019 год. В список попала и Пенза.
Рейтинг составлен на основе анализа мнений граждан, эксперты спрашивали о развитии образования и культурной инфраструктуры, качестве медобслуживания, работе местных властей, служб, отвечающих за обслуживание и ремонт дорог, работе общественного транспорта, состоянии жилого фонда и так далее.
В итоге Пенза в общем рейтинге качества жизни заняла 44 строчку. На первом месте расположилась Казань, на втором – Грозный, третьем – Тюмень. Хуже всех, по мнению местных жителей, - в Астрахани, Махачкале и Улан-Уде.
Опросы проводились в 78 городах с населением более 250 тысяч человек. В каждом из них специалисты охватили не менее 600 человек.
Подобные исследования университет проводит ежегодно, начиная с 2014-го, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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