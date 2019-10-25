25 октября 2019, 17:59Общество

Стало известно, кого избрали мэром Пензы

Депутаты Гордумы на сессии 25 октября выбрали мэра Пензы.

Новым главой городской администрации стал Андрей Лузгин. За него отдали свой голос 20 депутатов, за Георгия Камнева – 12, за Ивана Кирюхина – один, за Дениса Леонтьева – ноль. Против всех кандидатов никто не проголосовал, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Ранее мы писали, что сначала депутаты решили голосовать с помощью электронной системы, но были допущены нарушения, поэтому было принято решение перейти к бумажным. Всего их изготовили 35 штук, выдали 34.

С программой, которую перед голосованию представил депутатам Андрей Лузгин, можно ознакомиться здесь.

Общество
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