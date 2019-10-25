Стало известно, кого избрали мэром Пензы

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25 октября 2019, 17:59Общество
Депутаты Гордумы на сессии 25 октября выбрали мэра Пензы.
Новым главой городской администрации стал Андрей Лузгин. За него отдали свой голос 20 депутатов, за Георгия Камнева – 12, за Ивана Кирюхина – один, за Дениса Леонтьева – ноль. Против всех кандидатов никто не проголосовал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Ранее мы писали, что сначала депутаты решили голосовать с помощью электронной системы, но были допущены нарушения, поэтому было принято решение перейти к бумажным. Всего их изготовили 35 штук, выдали 34.
С программой, которую перед голосованию представил депутатам Андрей Лузгин, можно ознакомиться здесь.
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