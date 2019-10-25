Стало известно, кого избрали мэром Пензы

Новым главой городской администрации стал Андрей Лузгин. За него отдали свой голос 20 депутатов, за Георгия Камнева – 12, за Ивана Кирюхина – один, за Дениса Леонтьева – ноль. Против всех кандидатов никто не проголосовал, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Ранее мы писали, что сначала депутаты решили голосовать с помощью электронной системы, но были допущены нарушения, поэтому было принято решение перейти к бумажным. Всего их изготовили 35 штук, выдали 34.

С программой, которую перед голосованию представил депутатам Андрей Лузгин, можно ознакомиться здесь.