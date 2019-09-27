Стало известно, когда в Пензе пройдет большая осенняя ярмарка

В мэрии Пензы сообщили о том, что большая традиционная ярмарка «Дары осени-2019» (0+) будет организована в сквере на ул. Славы 5 октября.

Как сообщает пресс-служба администрации города, товар в Пензу привезут фермеры и предприниматели из разных районов. Можно будет приобрести овощи, саженцы, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и кисломолочную продукцию, яйца, колбасы. Ярмарка будет работать с 8 до 15 часов.

Также с 28 сентября откроется сезонная ярмарка (0+) на ул. Попова, 4б, она будет работать с 9 до 17 часов. Здесь можно будет приобрести продукцию производителей Шемышейского, Мокшанского, Каменского, Пензенского, Бессоновского, Колышлейского, Лопатинского и других районов: картофель, морковь, лук, зелень; бахчевые и садовые культуры. Также в продаже будут молочные и кисломолочные продукты, сыры, колбасы домашнего изготовления, свежее деревенское мясо, домашнее яйцо, масла, рыба, хлебобулочная продукция, мед и продукты пчеловодства отличного качества, пишет ИА «Пенза-Пресс».