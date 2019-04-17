Стало известно, когда в Пензе отключат отопление

Эту тему также обсудили на онлайн-брифинге информационного агентства «Пенза-Пресс». Как отметил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин, отопительный сезон завершится в областном центре 22 апреля.

«Сейчас все тепловые источники в Пензе работают на минимальном уровне. Из-за того, что на улице очень тепло, батареи сильно разогреты. В новых домах, в которых радиаторы оборудованы терморегуляторами, все проще, жители могут прибавить или убавить температуру. В старых же домах, к сожалению, нет такой функции», - сказал он.

Как отметил собеседник агентства, этот отопительный сезон может стать в Пензе одним из самых продолжительных за последние годы. Котельные работают уже на протяжении почти семи месяцев, хотя обычно отопительный сезон длится, в среднем, полгода.