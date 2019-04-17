Стало известно, когда в Пензе отключат отопление

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17 апреля 2019, 19:41Общество
В Пензе началась подготовка к завершению отопительного сезона. Соответствующее распоряжение 17 апреля озвучил глава городской администрации Виктор Кувайцев.
Эту тему также обсудили на онлайн-брифинге информационного агентства «Пенза-Пресс». Как отметил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин, отопительный сезон завершится в областном центре 22 апреля.
«Сейчас все тепловые источники в Пензе работают на минимальном уровне. Из-за того, что на улице очень тепло, батареи сильно разогреты. В новых домах, в которых радиаторы оборудованы терморегуляторами, все проще, жители могут прибавить или убавить температуру. В старых же домах, к сожалению, нет такой функции», - сказал он.
Как отметил собеседник агентства, этот отопительный сезон может стать в Пензе одним из самых продолжительных за последние годы. Котельные работают уже на протяжении почти семи месяцев, хотя обычно отопительный сезон длится, в среднем, полгода.
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