22 декабря 2016, 16:32Общество Стало известно, когда устранят недочеты в переходе на «Пензе-1» 22 декабря глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов встретился с директором вокзала «Пенза-1» Юрием Гришиным и обсудил недочеты, выявленные при ремонте подземного перехода.

В частности, по данным пресс-службы горадминистрации, уже частично отслаивается отделочный материала на выходе из перехода со стороны привокзальной площади, не вывезен строительный мусор, не выполнены работы по ремонту асфальта со стороны выхода на автовокзал.

По словам директора вокзала Юрия Гришина, недочеты устранят весной 2017 года, когда установятся благоприятные погодные условия, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, тоннель открыли 21 декабря, рабочие уложились в обещанные сроки. Ремонт перехода производился с начала осени.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/rukovodstvu_zheleznodorozhnogo_vokzala_rekomendovano_ustranit_nedostatki_posle_remontnykh_rabot_pere/

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