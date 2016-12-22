Стало известно, когда устранят недочеты в переходе на «Пензе-1»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 декабря 2016, 16:32Общество
22 декабря глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов встретился с директором вокзала «Пенза-1» Юрием Гришиным и обсудил недочеты, выявленные при ремонте подземного перехода.
В частности, по данным пресс-службы горадминистрации, уже частично отслаивается отделочный материала на выходе из перехода со стороны привокзальной площади, не вывезен строительный мусор, не выполнены работы по ремонту асфальта со стороны выхода на автовокзал.
По словам директора вокзала Юрия Гришина, недочеты устранят весной 2017 года, когда установятся благоприятные погодные условия, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, тоннель открыли 21 декабря, рабочие уложились в обещанные сроки. Ремонт перехода производился с начала осени.
22 декабря 2016, 21:02В Пензе дан старт работе домостроительного комбината
22 декабря 2016, 20:27Белозерцев и Левин поздравили энергетиков с праздником
22 декабря 2016, 19:59Пензенская область планирует поставлять шампиньоны по всей России
22 декабря 2016, 19:55В 2016 году более 1 млрд руб инвестировано в экономику Кузнецка
22 декабря 2016, 19:45Пензенская область может получить 500 млн рублей на дороги
22 декабря 2016, 19:41В Кузнецке продолжают подготовку ледовых площадок
22 декабря 2016, 19:27В Пензе в одной из торговых точек изъяли 6000 флаконов настойки
22 декабря 2016, 19:13Спортблок: хоккей, мини-футбол