Стало известно, когда пензенцам придут счета за отопление

Первые счета за отопление в начавшемся осенне-зимнем периоде будут выставлены в октябрьской квитанции, которую пензенцы получат в начале ноября.

Расчет за отопление производится по данным общедомового счетчика, граждане оплачивают ровно за потребленное количество гигакалорий. Если на доме счетчика нет, то расчет производится по нормативу. Если общедомовой счетчик в прошлый отопительный сезон стоял, а потом вышел из строя, то расчет в течение трех месяцев будет по среднемесячному значению прошлого периода, сообщили в пресс-службе Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Как отметил руководитель филиала Павел Овчаров, задача управляющей компании – привести общедомовой прибор учета в работоспособное состояние, в идеале, - перед началом отопительного сезона.

«На входе в отопительный сезон мы получаем большое количество обращений от жителей, почему в отдельных комнатах холодно, как научиться экономить энергоресурсы, куда обращаться с жалобами на качество и так далее. Подчеркну, любая проблема внутри дома должна решаться, в первую очередь, управляющей компанией, включая взаимодействие с поставщиками энергоресурсов. Поэтому гражданам нужно обращаться в организации, обслуживающие их дома. Со своей стороны, хочу напомнить о необходимости своевременных расчетов за отопление. От этого зависит надежное прохождение осеннее-зимнего периода», - рассказал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».