Стало известно, каким будет памятник Николаю II и Столыпину в Кузнецке

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 апреля 2017, 16:08Общество
В городе Кузнецке Пензенской области планируют увековечить в бронзе императора Николая II и государственного деятеля Петра Столыпина. В распоряжении ИА «Пенза-Пресс» оказался эскиз будущего памятника.
Эскиз памятника изготовили в Студии военных художников имени М.Б. Грекова. По задумке, монумент будет выполнен из бронзы. Николая II и Петра Столыпина изобразят в полный рост в движении.
«Установить памятник планируется в этом году, но пока идет согласование с ведомствами, идет проработка деталей», - сообщила начальник пресс-службы администрации Кузнецка Наталья Бабушкина.
Впервые идея этого памятника возникла в 2014 году после установки монумента кузнецу, пояснила собеседника информагентства. Монумент символизирует встречу последнего российского императора и саратовского губернатора в 1904 году на перроне вокзала в Кузнецке.
18 апреля 2017, 19:29В Пензе пенсионеры присоединились к месячнику по благоустройству
18 апреля 2017, 19:16Пензенские школьники начали писать всероссийские проверочные работы
18 апреля 2017, 19:09Пензенцы отмыли городские памятники
18 апреля 2017, 19:0265 пензенских водителей задержаны за езду в пьяном виде
18 апреля 2017, 18:34Белозерцев принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ
18 апреля 2017, 18:00Пензенский «Дизелист» сразится с «Горняком»
18 апреля 2017, 17:52Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в финал из-за нечестной игры «Авроры»
18 апреля 2017, 17:45В «Буртасах» в Пензе тренируются спортсмены из Узбекистана и Казахстана