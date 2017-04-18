18 апреля 2017, 16:08Общество Стало известно, каким будет памятник Николаю II и Столыпину в Кузнецке В городе Кузнецке Пензенской области планируют увековечить в бронзе императора Николая II и государственного деятеля Петра Столыпина. В распоряжении ИА «Пенза-Пресс» оказался эскиз будущего памятника.

Эскиз памятника изготовили в Студии военных художников имени М.Б. Грекова. По задумке, монумент будет выполнен из бронзы. Николая II и Петра Столыпина изобразят в полный рост в движении.

«Установить памятник планируется в этом году, но пока идет согласование с ведомствами, идет проработка деталей», - сообщила начальник пресс-службы администрации Кузнецка Наталья Бабушкина.

Впервые идея этого памятника возникла в 2014 году после установки монумента кузнецу, пояснила собеседника информагентства. Монумент символизирует встречу последнего российского императора и саратовского губернатора в 1904 году на перроне вокзала в Кузнецке.

Общество

просмотров 73

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: Эскиз памятника предоставлен пресс-службой администрации города Кузнецка

Новости по теме: