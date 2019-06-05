Стали известны подробности жуткого ДТП под Кузнецком

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05 июня 2019, 14:34Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области на трассе М-5 «Урал» столкнулись грузовик и легковушка. Инспекторы сообщили подробности.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла 4 июня в 23.00 на 768 километре. Участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ-21074 под управлением 28-летнего водителя и грузовик Hyundai-АФ47434А, за рулем которого находился 47-летний мужчина.
От удара отечественная легковушка опрокинулась. Водитель и 38-летний пассажир авто скончались на месте происшествия.
Водителя грузовика с травмами доставили в больницу. Также в аварии пострадали еще три пассажира легковушки – 27, 28 и 26-летние мужчины. Всех их госпитализировали.
«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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