Стали известны подробности аварии в Лебедевке

В Пензенском районе на трассе произошла авария. Сотрудники областного управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 7 апреля в 17.50 на первом километре дороги «Пенза-Кондоль» столкнулись автомобили ВАЗ-21102 под управлением 39-летнего водителя и Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 41-летний мужчина. От удара отечественную легковушку снесло в кювет.

В результате аварии оба водителя получили травмы. Их доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Напомним, у легковушки полностью снесло переднюю часть, вылетел двигатель, разбились стекла, отломились двери, у кроссовера повредился капот и оторвалось колесо. Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».