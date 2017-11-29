29 ноября 2017, 19:34Культура Стали известны почетные гости кинофестиваля «Мужская роль» в Пензе До самого важного кинособытия осталось два дня. 1 декабря в Пензе открывается российский кинофестиваль «Мужская роль» (18+) имени Ивана Мозжухина. В 2017 году он - юбилейный, организаторы обещают много сюрпризов.

Яркий, захватывающий, неповторимый - таким обещает быть открытый российский кинофестиваль «Мужская роль». В 2017 году он отмечает свое 10-летие, а поэтому ожидается, что он станет неожиданным и самым масштабным.

«С каждым годом растет число участников. Количество площадок в 2017 году увеличилось в разы и большему количеству зрителей представляется возможность увидеть фильмы, которые будут привезены на фестиваль. Это библиотека имени Лермонтова, литературный музей, «Высшая лига», «Современник», а также драматический театр», - рассказала министр культуры Пензенской области Татьяна Курдова.

Что именно приготовили организаторы, - уже известно. Фестиваль стартует в 13.00 в Кондоле - на малой родине великого актера немого кино Ивана Мозжухина. Первый показ в Пензе будет в 16.00 в литературном музее. С фильма «Форсаж. Возвращение» (12+) режиссера Натальи Гугуевой откроется программа неигрового кино.

Киноконцертный зал «Пенза», по традиции, станет основной площадкой фестиваля «Мужская роль». Здесь пройдет торжественное открытие - 1 декабря в 18:30.

Наконец, главный секрет раскрыт - кто из известных российских актеров станет почетным гостем первого юбилейного кинофестиваля - это заслуженный артист России Роман Мадянов. Многие кинолюбители вспомнят его в роли замполита Колобкова в сериале «Солдаты» (16+). Среди последних самых известных работ в его длинной фильмографии – «Легенда № 17» (12+), «Левиафан» (18+), комедия «Страна чудес» (12+), а также новинка 2017 года - фильм режиссера Эдуарда Парри «Жили-были» (12+). Кстати, гости кинофестиваля смогут увидеть в первый же день, после церемонии открытия. Роман Мадянов - не единственный именитый гость. Желание приехать в Пензу выразили еще несколько знаменитостей.

«Киновед, кинокритик, кинопродюссер - Вячеслав Шныров, который проведет вечер Борису Тенину в драмтеатре. Приезжает режиссер и сценарист Татьяна Мирошник, она представит свою документальную картину «Покоритель стихии» (12+) о Федоре Конюхове и проведет вечер, посвященный памяти Егору Клинаеву в библиотеке имени Лермонтова», - сказала президент кинофестиваля «Мужская роль» им. И. Мозжухина Светлана Старостина.

Приедет и Валерий Маслов - исполнитель главной роли в фильме «Турецкое седло» (18+). Актер примет участие в церемонии закрытия фестиваля 3 декабря. Среди трехдневного киномарафона - такие картины как «Монах и Бес» (18+), «Аритмия» (18+), которая получила гран-при на «Кинотавре» 2017 года, а еще - фильм режиссера Анны Матисон «После тебя» (16+) с Сергеем Безруковым.

Культура

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