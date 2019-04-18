Стали известны личности пострадавших в страшном ДТП под Мокшаном

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» утром 18 апреля произошло массовое ДТП . В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, в 7.30 на 602 километре трассы в Мокшанском районе столкнулись автомобили Toyota Corolla под управлением 22-летнего парня, Mazda3, за рулем которой находился 29-летний водитель, Kia Rio, которым управлял 42-летний мужчина, и кроссовер Kia Sportage под управлением 53-летнего водителя.

В результате аварии пострадали 21-летняя девушка, 45-летний мужчина, которые были пассажирами Mazda, а также водитель этого авто. Помимо них в ДТП травмы получила 45-летняя пассажирка Toyota. Всех их доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, из-за аварии на участке трассы было ограничено движение транспорта. Машины снова смогли ехать по этому участку дороги в районе 11 часов дня, как только специалистыустранили последствия ДТП, пишет ИА «Пенза-Пресс».