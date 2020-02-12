Стала известна судьба пензенского лагеря «Орленок»

12 февраля 2020, 12:03Общество
Заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков принял участие в съемках авторской программы «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс».
В частности, Сергей Волков рассказал о ситуации, связанной с ремонтом детского оздоровительного лагеря «Орленок».
Так, в 2017 году на конкурсной основе был заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по реконструкции. Однако проект не прошел государственную экспертизу, и контракт не был исполнен, напомнили в пресс-службе горадминистрации.
«Без положительного заключения мы не можем принять документацию. Поэтому обратились в суд с требованиями к подрядчику по исправлению недочетов и приведению ПСД в соответствии с нормами», – пояснил вице-мэр.
Судебный процесс идет на протяжении двух лет. Планируемый срок расторжения контракта – февраль 2020 года. После этого у муниципалитета появится возможность проведения процедуры торгов для определения нового подрядчика на разработку проектно-сметной документации.
«На данный момент лагерь занимает площадь более 45 тысяч кв. метров и рассчитан на 300 мест. Понимая, что он будет востребован, приняли решение за счет смежных территорий добавить еще порядка 35 тысяч кв. метров, сформируем единый участок, это позволит проектировать лагерь уже на 500 детей», – рассказал Сергей Волков.
В настоящее время утверждена схема этого земельного участка, проводятся мероприятия по межеванию и постановке его на кадастровый учет.
Полную запись программы смотрите на телеканале «Экспресс», она доступна по ссылке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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