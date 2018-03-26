Стала известна стоимость проезда на дачных автобусах

26 марта на оперативном совещании в правительстве области мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал о ходе подготовки к дачным перевозкам.

Глава администрации города доложил, что с 21 апреля начнется работа 32 дачных автобусов по 21 маршруту. До 1 июня, а также с 1 сентября до окончания сезона, они будут ходить по средам, субботам и воскресеньям. С 1 июня до 1 сентября – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Виктор Кувайцев озвучил и стоимость проезда.

- 1 пояс (от 0 до 15 км) – 30 рублей по карте члена садоводческого некоммерческого товарищества, за наличные – 63 рублей;

- 2 пояс (от 15 до 20 км) – 35 рублей по карте, за наличные – 95 рублей;

- 3 пояс (от 20 до 25 км) – 40 рублей по карте, за наличные – 115 рублей;

- 4 пояс (от 25 до 45 км) – 45 рублей по карте, за наличные – 161 рублей.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, чтобы приобрести карту члена садоводческого некоммерческого товарищества, пензенцам необходимо обратиться с книжкой члена СНТ в МУП «АРЦИС города Пензы» по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 122а.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».