17 июля 2017, 12:34Культура Стала известна программа театрального фестиваля «Маскерадъ» в Пензе В Пензе с 25 по 30 октября пройдет второй международный театральный фестиваль «Маскерадъ» (16+).

Темой фестиваля в 2017 году станет советская классическая драматургия в честь 100-летия Октябрьской революции, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Откроется фестивальная программа 25 октября. На Большой сцене покажут спектакль Владимирского академического областного театра драмы «На стыке времен» (14+) по произведениям Евгения Евтушенко. На Малой сцене в этот же вечер Российский академический Молодежный театр покажет постановку по ранней пьесе Виктора Розова «В дороге» (16+).

26 октября зрители увидят спектакль Саратовского академического театра драмы имени И. А. Слонова «Мой бедный Марат» (12+) по пьесе Алексея Арбузова.

27 октября хозяева фестиваля, Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского, сыграет «Кабалу святош» (16+) по пьесе М. А. Булгакова.

28 октября в исполнении Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан будет показана «Фабричная девчонка» (16+) Александра Володина.

29 октября пермский театр «У Моста» представит комедию Николая Эрдмана «Мандат» (12+).

Завершат фестиваль 30 октября гости из ближнего зарубежья — Государственный молодежный драматический театр «С улицы Роз» из столицы Республики Молдовы Кишинева. На пензенской сцене покажут спектакль «Про любовь» (14+) по одноактным пьесам Людмилы Петрушевской, Семена Злотникова, Аллы Соколовой и Валентина Распутина.

Кроме того, на фестивале «Маскерадъ» планируется обширная дополнительная программа: кинопоказы экранизаций советской драматургии, лаборатории по забытым пьесам советских авторов и творческие встречи, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

Культура

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Источник фотографии: http://minkult.pnzreg.ru/news/2017/07/17/10150522