Стала известна программа празднования Дня национального единства

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 ноября 2018, 14:34Общество
В Пензе 2 ноября в библиотеке им. Лермонтова состоится празднование Дня национального единства народов области.
Так, в 10.00 в фойе откроются экспозиции национально-культурных автономий: мордовской, татарской, еврейской, армянской, чувашской, казачьей. На фестивале представят традиционные свадебные обряды коренных народов Сурского края, а также продолжит свою работу этническая фотовыставка.
Желающие также смогут принять участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет в трех залах библиотеки, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Также на празднике будут чествовать детей-героев и вручать им награды Российского союза спасателей за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человеческой жизни. После перед зрителями выступят национальные коллективы.
Начало - в 11.00. Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
01 ноября 2018, 15:34В Пензе перекрыли ул. Кураева, образовалась пробка
01 ноября 2018, 14:34Стала известна программа празднования Дня национального единства
01 ноября 2018, 14:03Леонид Левин пообщался с пензенской молодежью
01 ноября 2018, 13:33Двое шемышейцев обчистили пилораму
01 ноября 2018, 13:02В ноябрьские праздники в пензенских больницах изменится график работы
01 ноября 2018, 12:36В Терновке вспыхнул коллектор теплотрассы
01 ноября 2018, 12:04В Пензе 4 ноября перекроют ряд улиц
01 ноября 2018, 11:34Пензенский кондитер стал вторым на всероссийском конкурсе профмастерства