Стала известна программа празднования Дня национального единства

В Пензе 2 ноября в библиотеке им. Лермонтова состоится празднование Дня национального единства народов области.

Так, в 10.00 в фойе откроются экспозиции национально-культурных автономий: мордовской, татарской, еврейской, армянской, чувашской, казачьей. На фестивале представят традиционные свадебные обряды коренных народов Сурского края, а также продолжит свою работу этническая фотовыставка.

Желающие также смогут принять участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет в трех залах библиотеки, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Также на празднике будут чествовать детей-героев и вручать им награды Российского союза спасателей за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человеческой жизни. После перед зрителями выступят национальные коллективы.

Начало - в 11.00. Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».