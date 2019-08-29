Стала известна программа фестиваля СМИ «А мы из Пензы»

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29 августа 2019, 15:04Бизнесновости
На сайте Департамента СМИ Пензенской области появилась программа журналистского фестиваля «А мы из Пензы» (0+), который пройдет 5 сентября в рамках первого молодежного медиафорума «mediaАКЦЕНТ» (18+).
По информации департамента, после открытия медиафорума пройдет панельная дискуссия с участием губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, корреспондента «Первого канала» Антона Верницкого и других почетных гостей. Модератором станет секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова.
Затем пройдет церемония награждения конкурса журналистских работ «А мы из Пензы». В этом году губернатор выделил на премии лауреатам 2 млн рублей.
После перерыва параллельно в двух залах пройдут образовательный практикум «Инфорум» и мастер-класс для печатных СМИ. На секции «Работа с текстом или чем привлечь современного читателя» об опыте лучших газет расскажет секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин. Также он проведет обзор районных печатных изданий Пензенской области.
«Инфорум» начнется с семинара об изменениях в законодательстве РФ с участием Леонида Левина и медиаюриста Сергея Маркова. Ведущий YouTube-маркетолог Divico Алексей Дюков выступит с темой «YouTube: как предсказывать тренды и в каком направлении двигаться?». Образовательный блок завершится темой «Яндекс.Дзен: инструкция по применению» от автора блога «Бьюти-общежитие» в Яндекс.Дзен Татьяны Спициной, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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