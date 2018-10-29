Стала известна программа фестиваля «А мы из Пензы»

30 и 31 октября в Пензе пройдет VII региональный фестиваль СМИ «А мы из Пензы» (0+).В этом году он объединен с всероссийским обучающим мероприятием – Инфорумом Союза журналистов России (0+).

В фестивале примут участие работники областных и районных средств массовой информации. Для них организуют мастер-классы известных российских представителей медиа, круглый стол на актуальные темы.

Первый день фестиваля пройдет в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова во вторник, 30 октября, сообщают организаторы. Регистрация участников будет проходить с 9.30 в фойе.

В 10.20 состоится презентация СМИ Пензенской области.

В 11.00 в конференц-зале на первом этаже начнется торжественное открытие фестиваля с участием высоких гостей и церемония награждения работников региональных СМИ по результатам конкурса журналистских работ «А мы из Пензы». По завершении торжественной части пройдет открытый диалог на тему: «Востребованность провинциальных журналистов в столице: хорошо учим или мало ценим?», модератором которого выступит секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова.

С 14.00 в конференц-зале на первом этаже стартуют мастер-класс медиаэксперта Всеволода Пули «Сторителлинг и новые форматы – как превратить просто факты в интересную историю для онлайн-аудитории», а в инженерном зале второго этажа пройдет семинар секретаря Союза журналистов России Владимира Касютина «Как сохранить читателя. Опыт газет России».

С 15.30 в конференц-зале пройдет мастер-класс Юлии Загитовой «Медиатренды социальных сетей», а в инженерном зале состоится обзор конкурса журналистских работ «А мы из Пензы» от членов жюри.

31 октября с 9.30 до 17.00 в бизнес-инкубаторе на ул. Попова, 36 в конференц-зале на втором этаже состоится семинар медиатренера Сергея Мешавкина «Перезагрузка издания – редизайн своими руками», пишет ИА «Пенза-Пресс».