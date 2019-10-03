Стала известна дата завершения дачного сезона в Пензе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 октября 2019, 16:07Общество
В Пензе планируют завершить дачный сезон 20 октября. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе мэрии.
Дата пока определена предварительно. В горадминистрации подготовили постановление о прекращении курсирования дачных автобусов 20 октября, но пока оно находится на согласовании.
Напомним, дачный сезон стартовал в городе 20 апреля. Пензенцы могли добраться до своих участков на автобусах, которые ездили по 21 маршруту, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 октября 2019, 19:37Семья педагогов из Чемодановки предпочитает отмечать День учителя вместе
03 октября 2019, 19:28Трое пензенцев подозреваются в серии краж
03 октября 2019, 19:23В Кузнецке иномарка сбила двух детей
03 октября 2019, 19:19В Пензе стартовал чемпионат по мини-футболу среди судей ПФО
03 октября 2019, 19:16В Пензе впервые пройдет Чемпионат России по бильярду
03 октября 2019, 19:14До начала эпидсезона от гриппа планируют привить более 50% пензенцев
03 октября 2019, 19:06За пензенскими перевозчиками необходим особый контроль - чиновники
03 октября 2019, 19:02В Пензенской области увеличат призовой фонд конкурса «Учитель года»