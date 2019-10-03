Стала известна дата завершения дачного сезона в Пензе

В Пензе планируют завершить дачный сезон 20 октября. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе мэрии.

Дата пока определена предварительно. В горадминистрации подготовили постановление о прекращении курсирования дачных автобусов 20 октября, но пока оно находится на согласовании.

Напомним, дачный сезон стартовал в городе 20 апреля. Пензенцы могли добраться до своих участков на автобусах, которые ездили по 21 маршруту, пишет ИА «Пенза-Пресс».