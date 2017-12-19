Стала известна налоговая ставка на имущество организаций

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19 декабря 2017, 17:04Экономика
В Пензенской области определен размер ставки налога на имущество организаций на 2018 год.
Изменения приняли для приведения регионального налогового законодательства в соответствие c федеральным.
Согласно законопроекту, который приняли депутаты на сессии Законодательного Собрания региона 19 декабря, размер налоговой ставки на 2018 год составит 0,55%. Это в два раза ниже новой предельной ставки по России, которая составляет 1,1%.
«Дополнительные доходы бюджета области в 2018 году по этой статье оцениваются в сумме около 247 млн руб.», - отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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