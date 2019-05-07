Стала известна личность погибшего мужчины на ул. Ладожской

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07 мая 2019, 12:04Происшествия
В Пензе возле дома №59 по улице Ладожской погиб мужчина. В пресс-службе областного СУ СКР сообщили подробности.
Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального СУ СКР Татьяна Махницкая рассказала, что тело обнаружили вечером 6 мая.
«По предварительным данным, погиб 52-летний мужчина, который проживал в этом доме. Телесных повреждений не обнаружено», - сказала она.
Татьяна Махницкая добавила, что в настоящее время по факту гибели пензенца проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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